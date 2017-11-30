Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Cennet pınarlarından doldurulmuş kadehler çevrelerinde dolaştırılır.
Sâffât Sûresi: 45
HADİS:
Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:
Şu günlerde yıkanmak önemli bir vazifedir: Cuma Günü, Ramazan Bayramı Günü, Kurban Bayramı Günü ve Arefe günü.
Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5804
Münâcâtü’l Kur’ân -25-
Meryem:
1- Ey Hz. Meryem’e beşer suretinde görünen, bir ruhanî gönderen. (Ayet: 17)
2- Ey Musa’ya (a.s.) Tûr’un sağ tarafından nida eden ve hususî muhatab kılmak için onu iyice yakınlaştıran! (Ayet:52)
3- Ey İdris’i (a.s.) üstün ve yüce bir makam ve mekâna yücelten! (Ayet:57)