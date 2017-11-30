Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Cennet pınarlarından doldurulmuş kadehler çevrelerinde dolaştırılır. Sâffât Sûresi: 45 HADİS: Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle: Şu günlerde yıkanmak önemli bir vazifedir: Cuma Günü, Ramazan Bayramı Günü, Kurban Bayramı Günü ve Arefe günü. Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5804 Münâcâtü’l Kur’ân -25- Meryem: 1- Ey Hz. Meryem’e beşer suretinde görünen, bir ruhanî gönderen. (Ayet: 17) 2- Ey Musa’ya (a.s.) Tûr’un sağ tarafından nida eden ve hususî muhatab kılmak için onu iyice yakınlaştıran! (Ayet:52) 3- Ey İdris’i (a.s.) üstün ve yüce bir makam ve mekâna yücelten! (Ayet:57)

Okunma Sayısı: 56

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.