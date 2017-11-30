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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

30 Kasım 2017, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Cennet pınarlarından doldurulmuş kadehler çevrelerinde dolaştırılır.

Sâffât Sûresi: 45

HADİS:

Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Şu günlerde yıkanmak önemli bir vazifedir: Cuma Günü, Ramazan Bayramı Günü, Kurban Bayramı Günü ve Arefe günü.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5804

Münâcâtü’l Kur’ân -25-

Meryem:

1- Ey Hz. Meryem’e beşer suretinde görünen, bir ruhanî gönderen. (Ayet: 17)

2- Ey Musa’ya (a.s.) Tûr’un sağ tarafından nida eden ve hususî muhatab kılmak için onu iyice yakınlaştıran! (Ayet:52)

3- Ey İdris’i (a.s.) üstün ve yüce bir makam ve mekâna yücelten! (Ayet:57)

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