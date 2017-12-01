Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İçenlere lezzet veren, bembeyaz şaraplar sunulur. Öyle şaraplar ki ne aklı giderir, ne de onunla sarhoş olurlar.
Sâffât Sûresi: 46 - 47
HADİS:
Hz. Muaviye (ra) rivayet ediyor:
Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiğinde abdest alsın.
İbni Asâkir’den.
Camiü’s-Sağir, No: 5805
Münâcâtü’l Kur’ân -26-
Tâhâ:
1- Ey yeri ve yüce gökleri yaratan, Arşına kurulup, kâinata hükümrân olan! (Âyet: 4-5)
2- Ey göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunan ne varsa hepsi kendisinin olan! (Âyet: 6)
3- Ey gizliyi de gizliden daha gizliyi de bilen! (Âyet: 7)
4- Ey mahşer günü rahmeti geniş ve bol olan Rahmaniyetinin azameti önünde seslerin kısılıp kaldığı, fısıltıdan başka bir ses duyulmadığı! (Âyet: 108)