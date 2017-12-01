Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: İçenlere lezzet veren, bembeyaz şaraplar sunulur. Öyle şaraplar ki ne aklı giderir, ne de onunla sarhoş olurlar. Sâffât Sûresi: 46 - 47 HADİS: Hz. Muaviye (ra) rivayet ediyor: Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiğinde abdest alsın. İbni Asâkir’den. Camiü’s-Sağir, No: 5805 Münâcâtü’l Kur’ân -26- Tâhâ: 1- Ey yeri ve yüce gökleri yaratan, Arşına kurulup, kâinata hükümrân olan! (Âyet: 4-5) 2- Ey göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunan ne varsa hepsi kendisinin olan! (Âyet: 6) 3- Ey gizliyi de gizliden daha gizliyi de bilen! (Âyet: 7) 4- Ey mahşer günü rahmeti geniş ve bol olan Rahmaniyetinin azameti önünde seslerin kısılıp kaldığı, fısıltıdan başka bir ses duyulmadığı! (Âyet: 108)

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