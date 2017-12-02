Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Yanlarında da kocalarından başkasına nazarını çevirmeyen iri gözlü kadınlar vardır.

Sâffât Sûresi: 48

HADİS:

Hz. İbni Amr’dan (ra) rivayetle:

Gaflet, şu üç şeyde olur: Allah’ı anmak, sabah namazını kıldıktan sonra Güneş doğuncaya kadar zikir ve duâyla meşgul olmak ve kişinin ne derece borca girdiğini düşünmeden ödeyemeyecek kadar borç alması.

Taberanî’nin Kebîr’i ve Beyhakì’nin Şi’bü’l-İman’ından.

Camiü’s-Sağir, No: 5806

Münâcâtü’l Kur’ân -27-

ENBİYÂ:

1- Ey gökte olsun yerde olsun her sözü bilen ve duyan, Semi’ ve Alîm olan! (Âyet: 4)

2- Ey göklerde ve yerde ne varsa Kendisinin olan ve huzurundakiler Kendisine çekinmeden, kibirlenmeden, bıkmadan gece ve gündüz ibadet ve teşbih eden! (Âyet: 19-20)

3- Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan, onların herbirini bir yörüngede yüzdüren! (Âyet: 33)

4- Ey kıyamet günü adalet terazilerini kuran, hiçbir kimseyi en küçük bir haksızlığa uğratmayan! (Âyet: 47)