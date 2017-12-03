Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Sanki onlar sedef içinde saklı bir inci tanesidir. O Cennet ehli, birbirleriyle sohbete dalıp dünyadaki mâcerâlarını sorarlar.

Sâffât Sûresi: 49-50

HADİS:

Hz. Hasan ibni Ali (ra) rivayet ediyor:

Kin ve hased, ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi sevapları yer bitirir.

İbni Sasarî’nin Emaliye’sinden.

Camiü’s-Sağir, No: 5807

Münâcâtü’l Kur’ân -28-

HAC:

1- Ey İbrahim’e Beytullahın yerini gösteren ve “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, Beytimi de tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temiz tut”.

(Âyet: 26)

2- Ey İbrahim’e “İnsanları hacca dâvet et. İster yaya olarak ister uzak yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” buyuran.

(Âyet: 27)

3- Ey gökten su indirip, yeryüzünü yemyeşil kılan, çok ihsan sahibi Latif, her şeyden haberdar olan Habîr!

(Âyet: 63)

4- Ey en güzel Mevlâ ve en iyi yardımcı!

(Âyet: 78)