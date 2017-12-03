Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sanki onlar sedef içinde saklı bir inci tanesidir. O Cennet ehli, birbirleriyle sohbete dalıp dünyadaki mâcerâlarını sorarlar.
Sâffât Sûresi: 49-50
HADİS:
Hz. Hasan ibni Ali (ra) rivayet ediyor:
Kin ve hased, ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi sevapları yer bitirir.
İbni Sasarî’nin Emaliye’sinden.
Camiü’s-Sağir, No: 5807
Münâcâtü’l Kur’ân -28-
HAC:
1- Ey İbrahim’e Beytullahın yerini gösteren ve “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, Beytimi de tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temiz tut”.
(Âyet: 26)
2- Ey İbrahim’e “İnsanları hacca dâvet et. İster yaya olarak ister uzak yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” buyuran.
(Âyet: 27)
3- Ey gökten su indirip, yeryüzünü yemyeşil kılan, çok ihsan sahibi Latif, her şeyden haberdar olan Habîr!
(Âyet: 63)
4- Ey en güzel Mevlâ ve en iyi yardımcı!
(Âyet: 78)