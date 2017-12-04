Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: İçlerinden biri der ki: “Benim dünyada bir arkadaşım vardı. Sâffât Sûresi: 51 HADİS: Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle: Gerçek zenginlik insanların elindekinden ümit kesmektir. Aç gözlülükten sakın. Çünkü açgözlülük peşin bir fakirliktir. Askerî’den. Camiü’s-Sağir, No: 5813 Münâcâtü’l Kur’ân -29- MÜ’MİNÛN: 1- Ey hayat veren, ölüm veren, geceyi ve gündüzü değiştiren, akıl sahiplerini düşünceye dâvet eden! (Âyet: 80) 2- Mülkün sahibi Hak olan Allah her şeyden üstün ve yücedir, O’ndan başka ilâh yoktur, bütün kâinata ihata eden bereket kaynağı Arş’ın sahibi ve Rabbidir!. (Âyet: 116) 3- Ey Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sensin merhamet edenlerin en hayırlısı! (Âyet: 118)

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