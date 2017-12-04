Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İçlerinden biri der ki: “Benim dünyada bir arkadaşım vardı.
Sâffât Sûresi: 51
HADİS:
Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:
Gerçek zenginlik insanların elindekinden ümit kesmektir. Aç gözlülükten sakın. Çünkü açgözlülük peşin bir fakirliktir.
Askerî’den.
Camiü’s-Sağir, No: 5813
Münâcâtü’l Kur’ân -29-
MÜ’MİNÛN:
1- Ey hayat veren, ölüm veren, geceyi ve gündüzü değiştiren, akıl sahiplerini düşünceye dâvet eden!
(Âyet: 80)
2- Mülkün sahibi Hak olan Allah her şeyden üstün ve yücedir, O’ndan başka ilâh yoktur, bütün kâinata ihata eden bereket kaynağı Arş’ın sahibi ve Rabbidir!.
(Âyet: 116)
3- Ey Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sensin merhamet edenlerin en hayırlısı! (Âyet: 118)