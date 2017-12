Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Bana sorardı: ‘Ölüp toprağa karıştıktan ve kemik yığını haline geldikten sonra diriltilip hesaba çekileceğimize inananlardan mısın?’ diye.”

Sâffât Sûresi: 52-53

HADİS:

Hz. Huzeyfe (ra) rivayet ediyor:

Koyun berekettir. Deve, sahibi için izzet vesilesidir. At, Kıyamete kadar hayrın perçemine asıldığı bir hayvandır. Hizmetçin kardeşindir. Ona iyilik et. Bir işin altında ezilip kaldığını gördüğünde kendisine yardım et.

Bezzar’dan.

Camiü’s-Sağir, No: 5815

Münâcâtü’l Kur’ân -30-

NÛR:

1- Ey her canlıyı sudan yaratan! Onlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki, kimi de dört ayaküstünde yürür. (Âyet: 45)

2- Ey her şeyi en iyi bilen Alîm olan Allah! (Âyet: 64)