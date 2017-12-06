Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: O mü’min, Cennetteki arkadaşlarına sorar: “Şimdi onun ne halde bulunduğunu biliyor musunuz?” Sâffât Sûresi: 54 HADİS: Hz. İbni Mes’ut’dan (ra) rivayetle: Savaşsız elde edilen ganimet kışta oruç tutmaktır. Tirmizî, Savm: 73; Müsned, 4:335. Camiü’s-Sağir, No: 5818 Münâcâtü’l Kur’ân -31- FÛRKAN: 1- Ey âlemleri uyarsın diye has kulu Muhammede (asm) hakkı batıldan ayıran Furkan’ı indiren! (Âyet: 1) 2- Ey rüzgârı rahmetinin müjdecisi olarak gönderip, gökten tertemiz bir su indiren! (Âyet: 48) 3- Ey insanı sudan yaratıp kadın ve erkekten nesiller ve akrabalıklar vücuda getiren! (Âyet: 54) 4- Ey tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü ardarda getiren! (Âyet: 62)

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