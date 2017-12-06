Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O mü’min, Cennetteki arkadaşlarına sorar: “Şimdi onun ne halde bulunduğunu biliyor musunuz?”
Sâffât Sûresi: 54
HADİS:
Hz. İbni Mes’ut’dan (ra) rivayetle:
Savaşsız elde edilen ganimet kışta oruç tutmaktır.
Tirmizî, Savm: 73; Müsned, 4:335.
Camiü’s-Sağir, No: 5818
Münâcâtü’l Kur’ân -31-
FÛRKAN:
1- Ey âlemleri uyarsın diye has kulu Muhammede (asm) hakkı batıldan ayıran Furkan’ı indiren!
(Âyet: 1)
2- Ey rüzgârı rahmetinin müjdecisi olarak gönderip, gökten tertemiz bir su indiren!
(Âyet: 48)
3- Ey insanı sudan yaratıp kadın ve erkekten nesiller ve akrabalıklar vücuda getiren!
(Âyet: 54)
4- Ey tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü ardarda getiren!
(Âyet: 62)