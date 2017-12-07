Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Derken bakar, onu çılgın Cehennem alevlerinin ortasında görür. Sâffât Sûresi: 55 HADİS: Semüre bin Cündeb (ra) rivayet ediyor: Çocuk akikasına karşılık rehindir: Doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kesilir, adı konur ve saçı tıraş edilir. Tirmizî, Edâhî: 21; Ebu Dâvûd, Edâhî: 20; Neseî, Akika: 5; Camiü’s-Sağir, No: 5819 Münâcâtü’l Kur’ân -32- ŞUARÂ: 1- Ey yeryüzünde güzel ve faydalı çiftlerden nice bitkiler yetiştiren! (Ayet:7) 2- Ey celali ile sihirbazları secdeye kapandıran, onlara “Âlemlerin Rabbi olan Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik” dedirten! (Ayet: 46-48) 3- Ey kıyamet günü Cenneti takva sahiplerine yaklaştıran, Cehennemi de azgınlar için ortaya çıkaran! (Ayet: 90-91) 4- Ey herşeye galip Azîz, şefkat ve merhamet sahibi Rahim ve Rûhu’l-emin olan Cebrail’in Rabbi! (Ayet:191-193)

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