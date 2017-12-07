Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Derken bakar, onu çılgın Cehennem alevlerinin ortasında görür.
Sâffât Sûresi: 55
HADİS:
Semüre bin Cündeb (ra) rivayet ediyor:
Çocuk akikasına karşılık rehindir: Doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kesilir, adı konur ve saçı tıraş edilir.
Tirmizî, Edâhî: 21; Ebu Dâvûd, Edâhî: 20; Neseî, Akika: 5;
Camiü’s-Sağir, No: 5819
Münâcâtü’l Kur’ân -32-
ŞUARÂ:
1- Ey yeryüzünde güzel ve faydalı çiftlerden nice bitkiler yetiştiren! (Ayet:7)
2- Ey celali ile sihirbazları secdeye kapandıran, onlara “Âlemlerin Rabbi olan Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik” dedirten! (Ayet: 46-48)
3- Ey kıyamet günü Cenneti takva sahiplerine yaklaştıran, Cehennemi de azgınlar için ortaya çıkaran! (Ayet: 90-91)
4- Ey herşeye galip Azîz, şefkat ve merhamet sahibi Rahim ve Rûhu’l-emin olan Cebrail’in Rabbi! (Ayet:191-193)