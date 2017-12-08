Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Ona der ki: “Allah’a yemin olsun, az daha beni de helâke sürükleyecektin.

Sâffât Sûresi: 56

HADİS:

Hz. Ebu Hureyre’den (ra) rivayetle:

Gıybet din kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır.

Müslim, Birr: 70.

Camiü’s-Sağir, No: 5822

Münâcâtü’l Kur’ân -33-

NEML:

1- Ey göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri meydana çıkaran ve insanların gizlediğini de açığa vurduklarını da bilen! (Âyet: 25)

2- Ey yeri oturmaya uygun ve elverişli kılan, içinde yer yer nehirler akıtıp yüksek ve sağlam dağlar yaratan ve iki deniz arasına engel koyan! (Âyet: 61)

3- Ey darda kalıp, çaresizliğe düşmüş, kendisine duâ eden, yalvaran kimseye, cevap veren, imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren Zat! (Âyet: 62-63)

4- Ey herşeyi yerli yerinde san’atlı, muhkem ve mükemmel yapan, kulların yaptıklarından haberdar olan! (Âyet: 88)