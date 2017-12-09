Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de Cehennem ehlinden olacaktım.”
Sâffât Sûresi: 57
HADİS:
Hz. Ebu Said (ra) rivayet ediyor:
Yakınını kıskanma imandan, deyyusluk ise münafıklıktandır.
Beyhakì’nin Şi’bü’l-İman’ından.
Camiü’s-Sağir, No: 5824
Münâcâtü’l Kur’ân -34-
KASAS:
1- Ey yeryüzünde zayıf düşürülen kimselere lütuf ve ihsanda bulunan, onları örnek insanlar yapan, zalimlerin elinde bulunan mülke ve yeryüzündeki nimetlere vâris kılan! (Âyet: 5)
2- Ey va’dine inananlardan olması için Musa’nın annesinin kalbine sabır metanet veren! (Âyet: 10)
3- Ey başta da sonda da, dünyada da, ahirette de bütün hamdler, senalar, Medihler minnetler, hüküm ve hükümranlık yalnız Kendisine mahsus olan, bizim de huzuruna varacağımız tek ve bir olan Allah! (Âyet: 70)