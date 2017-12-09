Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: “Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de Cehennem ehlinden olacaktım.” Sâffât Sûresi: 57 HADİS: Hz. Ebu Said (ra) rivayet ediyor: Yakınını kıskanma imandan, deyyusluk ise münafıklıktandır. Beyhakì’nin Şi’bü’l-İman’ından. Camiü’s-Sağir, No: 5824 Münâcâtü’l Kur’ân -34- KASAS: 1- Ey yeryüzünde zayıf düşürülen kimselere lütuf ve ihsanda bulunan, onları örnek insanlar yapan, zalimlerin elinde bulunan mülke ve yeryüzündeki nimetlere vâris kılan! (Âyet: 5) 2- Ey va’dine inananlardan olması için Musa’nın annesinin kalbine sabır metanet veren! (Âyet: 10) 3- Ey başta da sonda da, dünyada da, ahirette de bütün hamdler, senalar, Medihler minnetler, hüküm ve hükümranlık yalnız Kendisine mahsus olan, bizim de huzuruna varacağımız tek ve bir olan Allah! (Âyet: 70)

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