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12 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

12 Aralık 2017, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Bu mu daha hayırlı bir ziyafettir, yoksa zakkum ağacı mı?  Muhakkak ki Biz onu zâlimler için bir belâ kıldık.

Sâffât Sûresi: 62-63

HADİS:

Hz. Misver (ra) rivayet ediyor:

Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer, onu sevindiren beni de sevindirir. Kıyamet günü akrabalık bağları kopar. Benim hısım ve akrabalıklarım bundan hariçtir.

Müsned, 4:323, 332.

Camiü’s-Sağir, No: 5834

Münâcâtü’l Kur’ân -37-

LOKMAN

1- Ey içimizi ve dışımızı, görünen ve görünmeyen nimetleriyle donatan, bize bol bol nimetler veren! (Âyet: 20)

2- Ey kâfirlere kısa bir süre imkân verip nimetlendiren, sonra da şiddetli bir azaba mahkûm eden! (Âyet: 24)

3- Ey Kıyâmet’in ne zaman kopacağını ancak kendisi bilen, yağmuru indiren, rahimlerde var olan maddî ve manevî herşey ilmi dairesinde olan! (Âyet: 34)

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