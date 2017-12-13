Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: O bir ağaçtır ki, Cehennemin dibinde biter. Meyvesi şeytanların başına benzer. Sâffât Sûresi: 64-65 HADİS: Ebu Said’den (ra) rivayetle: Fatıma, İmran kızı Meryem hariç Cennet kadınlarının efendisidir. Hâkim’in Müstedrek’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5835 Münâcâtü’l Kur’ân -37- SECDE: 1- Ey gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret sahibi Azîz, sonsuz rahmet sahibi Rahîm! (Ayet:6) 2- Ey yarattığı herşeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilk önce çamurdan yaratan, sonra neslini basit ve hakir bir suyun özünden, meniden meydana getiren! (Ayet:7-8)

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