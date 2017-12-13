Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O bir ağaçtır ki, Cehennemin dibinde biter. Meyvesi şeytanların başına benzer.
Sâffât Sûresi: 64-65
HADİS:
Ebu Said’den (ra) rivayetle:
Fatıma, İmran kızı Meryem hariç Cennet kadınlarının efendisidir.
Hâkim’in Müstedrek’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5835
Münâcâtü’l Kur’ân -37-
SECDE:
1- Ey gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret sahibi Azîz, sonsuz rahmet sahibi Rahîm! (Ayet:6)
2- Ey yarattığı herşeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilk önce çamurdan yaratan, sonra neslini basit ve hakir bir suyun özünden, meniden meydana getiren! (Ayet:7-8)