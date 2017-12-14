Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ondan muhakkak yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır. Sonra da onun üzerine kaynar sudan bir şarap içeceklerdir. Sonunda onların dönecekleri yer yine Cehennemdir.
Sâffât Sûresi: 66-68
HADİS:
Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:
Fatıma, bana senden daha sevimli, sen ise bana ondan daha azizsin
(Resulullah bu sözü Hz. Ali’ye hitaben söylemiştir.)
Taberanî’nin Evsat’ından
Camiü’s-Sağir, No: 5836
Münâcâtü’l Kur’ân -39-
AHZAB:
1- Ey hakkı söyleyen, doğru yolu gösteren! (Ayet: 4)
2- Ey kâfirleri, hiç bir hayra eremeden, kinleriyle geri çeviren! (Ayet: 25)
3- Ey Muhammedi (a.s.m.) bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderen! (Ayet: 45)
4- Ey kâfirlere lanet eden, onlara alevli, şiddetli ateş hazırlayan!. (Ayet: 64)