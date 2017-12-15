Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlar atalarını sapıklıkta buldukları halde körü körüne onların izinden koşuyorlar.

Sâffât Sûresi: 69-70

HADİS:

Safvan ibni Assal’dan (ra) rivayetle:

Allah, tövbe için batı tarafında genişliği yetmiş yıllık mesafe olan

bir kapı açmıştır. Güneş o taraftan doğuncaya kadar bu kapı kapanmaz.

Buharî’nin Tarih’inden.



Camiü’s-Sağir, No: 5838

Münâcâtü’l Kur’ân -40-

SEBE’:

1- Ey âhirette bütün hamdler, senalar, şükür ve minnetler ancak Kendisine mahsus olan! (Ayet:1)

2- Ey dilediği kimsenin rızkını genişleten, dilediğinin rızkını kısan! (Ayet: 36, 39)

FÂTIR:

1- Ey dilediğini yaratan, mahlûkatı meşietiyle artıran, istediğine, istediği kadar fazla hususiyetler veren! (Ayet:1)

2- Ey ne göklerde ve ne de yerde Kendisini âciz bırakacak, bir şey olmayan, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, herşeye gücü yeten Kadîr! (Ayet: 44)