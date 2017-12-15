Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar atalarını sapıklıkta buldukları halde körü körüne onların izinden koşuyorlar.
Sâffât Sûresi: 69-70
HADİS:
Safvan ibni Assal’dan (ra) rivayetle:
Allah, tövbe için batı tarafında genişliği yetmiş yıllık mesafe olan
bir kapı açmıştır. Güneş o taraftan doğuncaya kadar bu kapı kapanmaz.
Buharî’nin Tarih’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5838
Münâcâtü’l Kur’ân -40-
SEBE’:
1- Ey âhirette bütün hamdler, senalar, şükür ve minnetler ancak Kendisine mahsus olan! (Ayet:1)
2- Ey dilediği kimsenin rızkını genişleten, dilediğinin rızkını kısan! (Ayet: 36, 39)
FÂTIR:
1- Ey dilediğini yaratan, mahlûkatı meşietiyle artıran, istediğine, istediği kadar fazla hususiyetler veren! (Ayet:1)
2- Ey ne göklerde ve ne de yerde Kendisini âciz bırakacak, bir şey olmayan, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, herşeye gücü yeten Kadîr! (Ayet: 44)