Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapmıştı. And olsun ki onlara da kendi içlerinden peygamberler göndermiştik.

Sâffât Sûresi: 71-72

HADİS:

Huzeyfe’den (ra) rivayetle:

Kişinin ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusundan kaynaklanan günahlarına orucu, namazı, zekâtı ve iyiliği emredip kötülükten sakındırması keffarettir.

Buharî, Mevakît: 4; Zekât: 23;

Savm: 3; Fiten: 17; Menakıb: 25;



Camiü’s-Sağir, No: 5839

Münâcâtü’l Kur’ân -41-

YASİN:

1- Ey yerin bitirdiği her şeyi ve biz kullarını ve daha nice bilmediklerimizi çift yaratan! (Ayet: 36)

2- Ey ay için de birtakım, menziller takdir eden, onu kurumuş hurma salkımının dalına benzer ince yay halini alıncaya kadar döndüren! (Ayet:39)

3- Ey çürümüş kemikleri diriltecek olan! (Ayet:78)