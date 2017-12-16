Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki onlardan önce gelip geçenlerin de çoğu sapmıştı. And olsun ki onlara da kendi içlerinden peygamberler göndermiştik.
Sâffât Sûresi: 71-72
HADİS:
Huzeyfe’den (ra) rivayetle:
Kişinin ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusundan kaynaklanan günahlarına orucu, namazı, zekâtı ve iyiliği emredip kötülükten sakındırması keffarettir.
Buharî, Mevakît: 4; Zekât: 23;
Savm: 3; Fiten: 17; Menakıb: 25;
Camiü’s-Sağir, No: 5839
Münâcâtü’l Kur’ân -41-
YASİN:
1- Ey yerin bitirdiği her şeyi ve biz kullarını ve daha nice bilmediklerimizi çift yaratan! (Ayet: 36)
2- Ey ay için de birtakım, menziller takdir eden, onu kurumuş hurma salkımının dalına benzer ince yay halini alıncaya kadar döndüren! (Ayet:39)
3- Ey çürümüş kemikleri diriltecek olan! (Ayet:78)