Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şimdi bak, Allah’ın azâbından sakındırıldıkları halde onu yalanlayanların hali ne oldu? Allah’ın ihlâslı kulları ise kurtuluşa erdiler.
Sâffât Sûresi: 73-74
HADİS:
Aişe’den (r.anha) rivayetle:
Kabirde benim hakkımda sorguya çekileceksiniz. Benim hakkımda size soru sorulduğunda tereddütlü ve şüpheli cevap vermeyiniz.
Hâkim’in Müstedrek’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5840
Münâcâtü’l Kur’ân -42-
SÂFFÂT:
1- Ey yıldızları dünya semâsına süs yapan, göğü yıldızlarla yaldızlayıp, âsî her türlü şeytandan koruyan!
(Ayet:6-7)
2-Ey Mûsâ ve Harun’a ihsanda bulunan! (Ayet:114)
3-Onları ve kavimlerini büyük bir felâket ve sıkıntıdan kurtaran! (Ayet: 114)
4-Ey peygamber kullarına söz verip hayırlı vaadlerde bulunan! (Ayet: 171)