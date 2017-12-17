Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Şimdi bak, Allah’ın azâbından sakındırıldıkları halde onu yalanlayanların hali ne oldu? Allah’ın ihlâslı kulları ise kurtuluşa erdiler.

Sâffât Sûresi: 73-74 HADİS: Aişe’den (r.anha) rivayetle: Kabirde benim hakkımda sorguya çekileceksiniz. Benim hakkımda size soru sorulduğunda tereddütlü ve şüpheli cevap vermeyiniz. Hâkim’in Müstedrek’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5840 Münâcâtü’l Kur’ân -42- SÂFFÂT: 1- Ey yıldızları dünya semâsına süs yapan, göğü yıldızlarla yaldızlayıp, âsî her türlü şeytandan koruyan! (Ayet:6-7) 2-Ey Mûsâ ve Harun’a ihsanda bulunan! (Ayet:114) 3-Onları ve kavimlerini büyük bir felâket ve sıkıntıdan kurtaran! (Ayet: 114) 4-Ey peygamber kullarına söz verip hayırlı vaadlerde bulunan! (Ayet: 171)

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