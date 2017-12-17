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17 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

17 Aralık 2017, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Şimdi bak, Allah’ın azâbından sakındırıldıkları halde onu yalanlayanların hali ne oldu? Allah’ın ihlâslı kulları ise kurtuluşa erdiler.

Sâffât Sûresi: 73-74

HADİS:

Aişe’den (r.anha) rivayetle:

Kabirde benim hakkımda sorguya çekileceksiniz. Benim hakkımda size soru sorulduğunda tereddütlü ve şüpheli cevap vermeyiniz.

Hâkim’in Müstedrek’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5840

Münâcâtü’l Kur’ân -42-

SÂFFÂT:

1- Ey yıldızları dünya semâsına süs yapan, göğü yıldızlarla yaldızlayıp, âsî her türlü şeytandan koruyan! 

(Ayet:6-7)

2-Ey Mûsâ ve Harun’a ihsanda bulunan! (Ayet:114)

3-Onları ve kavimlerini büyük bir felâket ve sıkıntıdan kurtaran! (Ayet: 114)

4-Ey peygamber kullarına söz verip hayırlı vaadlerde bulunan! (Ayet: 171)

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