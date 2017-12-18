Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki Nuh Bize niyaz etmişti; Biz de pek güzel bir şekilde duâsını kabul ettik.
Sâffât Sûresi: 75
HADİS:
Ebu Hüreşre (ra) rivayet ediyor:
Dört nehir Cennetten akıtılmaktadır: Fırat, Nil, Seyhan ve Ceyhan.
Camiü’s-Sağir, No: 5841
Münâcâtü’l Kur’ân -43-
SAD:
1- Ey Davud’un (a.s.) hizmetine, sabah-akşam kendisiyle birlikte teşbih etmek için dağları râm ettiren! (Ayet: 18)
2- Ey Davud’a (a.s.) ilim, hikmet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti veren! (Ayet:20)
3- Ey Süleyman’ın (a.s.) emrine rüzgârı musahhar kılıp, istediği tarafa doğru onun emriyle tatlı tatlı estiren! (Ayet: 36)