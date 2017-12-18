Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: And olsun ki Nuh Bize niyaz etmişti; Biz de pek güzel bir şekilde duâsını kabul ettik. Sâffât Sûresi: 75 HADİS: Ebu Hüreşre (ra) rivayet ediyor: Dört nehir Cennetten akıtılmaktadır: Fırat, Nil, Seyhan ve Ceyhan. Camiü’s-Sağir, No: 5841 Münâcâtü’l Kur’ân -43- SAD: 1- Ey Davud’un (a.s.) hizmetine, sabah-akşam kendisiyle birlikte teşbih etmek için dağları râm ettiren! (Ayet: 18) 2- Ey Davud’a (a.s.) ilim, hikmet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti veren! (Ayet:20) 3- Ey Süleyman’ın (a.s.) emrine rüzgârı musahhar kılıp, istediği tarafa doğru onun emriyle tatlı tatlı estiren! (Ayet: 36)

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