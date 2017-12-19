Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onu ve âilesini o büyük felâketten kurtardık. Biz dünyada yalnız onun neslini devam ettirdik. Daha sonra gelenler arasında ona güzel bir nam nasip ettik.
Sâffât Sûresi: 76-78
HADİS:
Amr ibnü’l-Âs (ra) rivayet ediyor:
Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucu arasındaki fark sahura kalkmaktır.
Müslim, Sıyam: 46; Tirmizî,
Savm: 17; Neseî, Sıyam: 27;
Darimî, Savm: 9; Müsned, 4:197.
Camiü’s-Sağir, No: 5852
Münâcâtü’l Kur’ân -44-
ZÜMER:
1-Ey bütün günahları mağfiret eden Gafur ve Rahîm olan! (Ayet: 53)
2- Ey kıyamet günü dünya bütünüyle kudret pençesinde bulunan, göklerde sağ elinde dürülen, bütün noksanlardan münezzeh ve müşriklerin uydurdukları şirklerden yüce Olan! (Ayet: 67)