Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Onu ve âilesini o büyük felâketten kurtardık. Biz dünyada yalnız onun neslini devam ettirdik. Daha sonra gelenler arasında ona güzel bir nam nasip ettik. Sâffât Sûresi: 76-78 HADİS: Amr ibnü’l-Âs (ra) rivayet ediyor: Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucu arasındaki fark sahura kalkmaktır. Müslim, Sıyam: 46; Tirmizî, Savm: 17; Neseî, Sıyam: 27; Darimî, Savm: 9; Müsned, 4:197. Camiü’s-Sağir, No: 5852 Münâcâtü’l Kur’ân -44- ZÜMER: 1-Ey bütün günahları mağfiret eden Gafur ve Rahîm olan! (Ayet: 53) 2- Ey kıyamet günü dünya bütünüyle kudret pençesinde bulunan, göklerde sağ elinde dürülen, bütün noksanlardan münezzeh ve müşriklerin uydurdukları şirklerden yüce Olan! (Ayet: 67)

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