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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

20 Aralık 2017, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onu ve âilesini o büyük felâketten kurtardık. Biz dünyada yalnız onun neslini devam ettirdik. Daha sonra gelenler arasında ona güzel bir nam nasip ettik.

Sâffât Sûresi: 76-78

HADİS:

Cabir’den (ra) rivayetle:

Ramazan’daki Cuma gününün diğer Cumalara üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5854

Münâcâtü’l Kur’ân -45-

MÜ’MİN:

1-Ey günahları bağışlayan, tevbeleri kabul buyuran, cezalandırması pek şiddetli ve ihsanı çok geniş olan, Kendisinden başka ilâh olmayan, dönüş yalnız Kendisine olan! (Ayet: 3)

2- Ey gözlerin hâin bakışını, gönüllerin gizlediklerini bilen! (Ayet: 19)

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