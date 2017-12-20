Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onu ve âilesini o büyük felâketten kurtardık. Biz dünyada yalnız onun neslini devam ettirdik. Daha sonra gelenler arasında ona güzel bir nam nasip ettik.
Sâffât Sûresi: 76-78
HADİS:
Cabir’den (ra) rivayetle:
Ramazan’daki Cuma gününün diğer Cumalara üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.
Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5854
Münâcâtü’l Kur’ân -45-
MÜ’MİN:
1-Ey günahları bağışlayan, tevbeleri kabul buyuran, cezalandırması pek şiddetli ve ihsanı çok geniş olan, Kendisinden başka ilâh olmayan, dönüş yalnız Kendisine olan! (Ayet: 3)
2- Ey gözlerin hâin bakışını, gönüllerin gizlediklerini bilen! (Ayet: 19)