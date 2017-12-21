Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Bütün âlemlerde Nuh’a selâm olsun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları işte Biz böyle mükâfatlandırırız.

Sâffât Sûresi: 79-80

HADİS:

Enes (ra) rivayet ediyor:

Küçüklüğünden beri Allah’a çokça kulluk eden gencin yaşı ilerledikten sonra, çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü peygamberlerin diğer insanlara olan üstünlüğü gibidir.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5856

Münâcâtü’l Kur’ân -46-

FUSSİLET:

1-Ey hikmetiyle yedi göğü iki günde yaratan, her göğe emirlerini ve ona âit vazifeleri bildiren! (Ayet: 12)

2- Ey hem mağfiret hem de pek acı azap sahibi olan! (Ayet: 43)

3- Ey isim ve sıfatlarıyla herşeyi ihata eden! (Ayet: 54)