Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bütün âlemlerde Nuh’a selâm olsun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları işte Biz böyle mükâfatlandırırız.
Sâffât Sûresi: 79-80
HADİS:
Enes (ra) rivayet ediyor:
Küçüklüğünden beri Allah’a çokça kulluk eden gencin yaşı ilerledikten sonra, çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü peygamberlerin diğer insanlara olan üstünlüğü gibidir.
Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5856
Münâcâtü’l Kur’ân -46-
FUSSİLET:
1-Ey hikmetiyle yedi göğü iki günde yaratan, her göğe emirlerini ve ona âit vazifeleri bildiren! (Ayet: 12)
2- Ey hem mağfiret hem de pek acı azap sahibi olan! (Ayet: 43)
3- Ey isim ve sıfatlarıyla herşeyi ihata eden! (Ayet: 54)