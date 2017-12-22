Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Şüphesiz o Bizim mü’min kullarımızdandı. Sonra da mü’min olmayanları suda boğduk. Muhakkak ki İbrahim de onun yolunda gidenlerdendi.

Sâffât Sûresi: 81-83

HADİS:

Ebu Ümâme’den (ra) rivayetle:

Âlimin kendisini ibadete verene olan üstünlüğü, benim sizden en aşağı mertebede olan birine üstünlüğüm gibidir. Şüphesiz azîz ve celîl olan Allah, insanlara hayrı öğretene rahmet eder; Allah’ın melekleri, gökler ve yer halkı, Hatta yuvasındaki karıncaya ve sudaki balığa varıncaya kadar ona günahlarının bağışlanması ve mükafâtlandı-rılması için dua ederler.

Tirmizî, İlim: 19.



Camiü’s-Sağir, No: 5859

Münâcâtü’l Kur’ân -47-

ŞÛRA:

1-Ey insanlar ümit kestikten sonra imdat olan yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan en iyi sahip ve dost olan Velî ve bütün medih ve senaya layık Hamîd! (Ayet: 28)

2- Ey dilediğini yaratan, dilediğine kız, dilediğine de erkek evlat bahşeden! (Ayet: 49)