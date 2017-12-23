Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Rabbine ter temiz bir kalble gelmişti. Hani o babasına ve kavmine demişti ki: “Siz nelere tapıyorsunuz?” Allah’tan başka ilâhlar uydurmak mı istiyorsunuz? Siz Âlemlerin Rabbini ne sanıyorsunuz?”
Sâffât Sûresi: 84-87
HADİS:
Abdurrahman ibni Avf’dan (ra) rivayetle:
Âlimin kendisini ibadete verene olan üstünlüğü yetmiş derecedir. Her iki derecenin arası, gökle yer arası kadardır.
Ebu Ya’lâ’nın Müsned’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5861
Münâcâtü’l Kur’ân -48-
ZUHRUF:
1-Ey birbirlerine işlerini gördürsünler diye kullarının bir kısmına diğerinden üstün imkânlar veren, rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlı olan! (Ayet: 32)
2- Ey kullarının sırlarını ve gizli konuşmalarını işiten ve yanlarındaki melekleri de onların herşeyini yazıp kaydeden! (Ayet: 80)
3- Ey gökte de yerde de tek ve gerçek ilâh olan! (Ayet: 84)