Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Rabbine ter temiz bir kalble gelmişti. Hani o babasına ve kavmine demişti ki: “Siz nelere tapıyorsunuz?” Allah’tan başka ilâhlar uydurmak mı istiyorsunuz? Siz Âlemlerin Rabbini ne sanıyorsunuz?”

Sâffât Sûresi: 84-87

HADİS:

Abdurrahman ibni Avf’dan (ra) rivayetle:

Âlimin kendisini ibadete verene olan üstünlüğü yetmiş derecedir. Her iki derecenin arası, gökle yer arası kadardır.

Ebu Ya’lâ’nın Müsned’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5861

Münâcâtü’l Kur’ân -48-

ZUHRUF:

1-Ey birbirlerine işlerini gördürsünler diye kullarının bir kısmına diğerinden üstün imkânlar veren, rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlı olan! (Ayet: 32)

2- Ey kullarının sırlarını ve gizli konuşmalarını işiten ve yanlarındaki melekleri de onların herşeyini yazıp kaydeden! (Ayet: 80)

3- Ey gökte de yerde de tek ve gerçek ilâh olan! (Ayet: 84)