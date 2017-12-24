Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Derken yıldızlara bir göz attı. Sonra “Ben hastayım” dedi. Onlar da arkalarını dönüp kaçtılar. Sonra İbrahim onların putlarına varıp sordu: “Niye yemiyorsunuz? Size ne oldu ki konuşmuyorsunuz?”

Sâffât Sûresi: 88-92

HADİS:

Sa’d ibni Ebu Vakkas’dan (ra) rivayetle Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır: İlmin fazîleti, bana ibadetin fazîletinden daha sevimlidir. Dindarlığınızın en hayırlısı haramdan titizlikle sakınmaktır.

Taberanî’nin Evsat’ı ve Hâkim’in Müstedrek’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5864

Münâcâtü’l Kur’ân

DUHAN:

1-Ey hayat veren ve hayatı alıp öldüren, bizim ve bizden önce gelmiş geçmiş atalarımızın da Rabbi olan! (Ayet: 8)

2- Ey İsrailoğullarını, haddini aşan zorba Firavunun o aşağılayan ve zelil eden azabından kurtaran! (Ayet: 30-31)

CÂSİYE:

1- Ey göklerde ve yerde ne varsa hepsini bir lütuf olarak kullarının hizmetine verip, onlara musahhar kılan!(Ayet: 13)

2- Ey İsrailoğullarına, kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet veren, Onları helal ve has nimetlerle rızıklandıran ve onları o zamanki ümmetlere üstün kılan! (Ayet:16)

3- Ey gökte ve yerde büyüklük ve kibriyâ Kendisine ait olan, üstün kudret ve galebe sahibi Azîz ve ince ve ihatalı hikmet sahibi Hakîm! (Ayet:37