Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlara yaklaştı ve vurup kırmaya başladı. Putlarının kırıldığını öğrenen kavmi koşarak ona geledi. İbrahim onlara dedi ki: “Kendi elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?”

Sâffât Sûresi: 93-95

HADİS:

Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Cemaatla kılınan namaz kişinin tek başına kıldığı namazdan yirmi beş derece daha üstündür, gecenin ve gündüzün melekleri sabah namazında bir araya gelirler.

Buharî, Ezân: 31; Salât: 87; Tefsir-i Sûre: 17; Tirmizî; salât: 47

Camiü’s-Sağir, No: 5870

Münâcâtü’l Kur’ân

AHKAF:

1-Ey insana, anne ve babasına karşı güzel muamele etmesini emreden! Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. (Ayet: 15)

2- Ey kâfirlerin etraflarındaki beldelerden nicelerini helak eden ve belki inkâr ve isyanlarından dönerler diye ayetlerini de çeşitli üslûplarda açıklayan! (Ayet:27)

3- Ey gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmada yorulmayan ve hiçbir güçlük çekmeyen! (Ayet: 33)

