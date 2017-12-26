Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: “Sizi de, sizin yaptıklarınızı da yaratan Allah’tır.” Dediler ki: “İbrahim için bir binâ yapıp içini ateşle doldurun ve onu ateşe atın.” Sâffât Sûresi: 96-97 HADİS: Fadl ibni Abbas’dan (ra) rivayetle: Dünyada insanların gözünde mahcup duruma düşmek, ahirette rezil rüsvay olmaktan daha iyidir. Taberanî’nin Kebîr’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5890 Münâcâtü’l Kur’ân MUHAMMED: 1-Ey dönüp dolaşacağımız yeri de, varıp duracağımız yeri de en iyi bilen! (Ayet: 19) 2- Ey içimizden cihâd edenleri ve sabredenleri ayırt etmek ve hallerimizi meydana çıkarmak için biz kullarını imtihan eden! (Ayet: 31)

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