Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Sizi de, sizin yaptıklarınızı da yaratan Allah’tır.” Dediler ki: “İbrahim için bir binâ yapıp içini ateşle doldurun ve onu ateşe atın.”
Sâffât Sûresi: 96-97
HADİS:
Fadl ibni Abbas’dan (ra) rivayetle:
Dünyada insanların gözünde mahcup duruma düşmek, ahirette rezil rüsvay olmaktan daha iyidir.
Taberanî’nin Kebîr’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5890
Münâcâtü’l Kur’ân
MUHAMMED:
1-Ey dönüp dolaşacağımız yeri de, varıp duracağımız yeri de en iyi bilen! (Ayet: 19)
2- Ey içimizden cihâd edenleri ve sabredenleri ayırt etmek ve hallerimizi meydana çıkarmak için biz kullarını imtihan eden! (Ayet: 31)