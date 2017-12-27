Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlar İbrahim’e bir tuzak kurmak istediler; Biz de tuzaklarını bozup onları rezil ettik.

Sâffât Sûresi: 98

HADİS:

Hz. Ebu Said (ra) rivayet ediyor:

İyilik yapmak kötü ölümlerden korur.

İbni Ebî’d-Dünya’nın

Kazâü’l-Havâic’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5893

Münâcâtü’l Kur’ân -52-

FETİH:

1- Ey Muhammed’e (asm) apaçık bir fetih yolu açıp, zafer ihsan eden, üzerindeki nimetini tamamlayan, ona pek şerefli ve izzetli bir zaferle yardım eden! (Âyet. 1-3)

2- Ey göklerin ve yerin orduları Kendisinin olan herşeyi bilen Alîm ve herşeyi hikmetle yapan Hakîm! (Ayet: 4)

3- Ey, “O ağacın altında sana biat eden mü’minlerden Allah razı oldu. Kalplerinde olan ihlâsı ve vefayı bildiği için onların üzerine huzur ve emniyet indirdi ve onları pek yakın bir fetihle mükâfatlandırdı” buyuran! (Âyet: 18)

4- Ey bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen, buna ve herşeye de şahit olarak Kendisi yeten Allah! (Âyet: 28)