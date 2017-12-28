Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onu ateşten kurtardıktan sonra İbrahim “Ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum; O beni doğru yola iletecektir” dedi.
Sâffât Sûresi: 99
HADİS:
Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:
Bir tek din âlimi, şeytana karşı
bin âbidden daha çetindir.
Tirmizî, İlim: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 17
Camiü’s-Sağir, No: 5896
Münâcâtü’l Kur’ân -53-
HUCURAT:
1- Ey fazıl ve minneti ile bize imanı sevdiren ve onu kalplerimizde güzelleştiren küfür ve inkârı, fışkı ve isyanı bize çirkin gösteren. Göstermiş olduğu kimseler ise hidayete ermişlerin tâ kendisi olan! (Âyet: 7)
2- Ey adalet ve doğruluk üzere olanları seven! (Âyet: 9)
3- Ey göklerin ve yerin gaybını bilen, herkesin de ne yaptığını en iyi gören! (Âyet: 18)