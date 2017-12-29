Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Yâ Rabbi, bana sâlih kullardan olacak bir evlât nasip et” diye duâ etti. Biz de onu yumuşak huylu bir evlâtla müjdeledik.
Sâffât Sûresi: 100-101
HADİS:
Hz. Ebu Mûsa (ra) rivayet ediyor:
Esiri hürriyetine kavuşturunuz, bir ziyâfete veya hayra yardım dâvetine uyunuz, aç olanı doyurunuz, hastayı ziyaret ediniz.
Buharî, Ahkâm: 23; Cihad: 171;
Nikâh: 71; Et’ıme: 1; Merzâ: 4;
Darimî, Siyer: 26; Müsned, 4:394, 406.
Camiü’s-Sağir, No: 5898
Münâcâtü’l Kur’ân -54-
KAF:
1- Ey gökten bereketli su indiren, indirdiği su ile bahçeler, bağlar ve biçilecek taneler, ekinler bitiren! (Âyet: 9)
2- Ey insanı yaratan, nefsinin ona ne vesvese verdiğini, neler telkin ettiğini pekiyi bilen ve ona şah damarından daha yakın olan! (Âyet: 16)
3- Ey sözü ve vaadi, kararı ve hükümleri değiştirilmeyen ve asla kullarına zulm ve haksızlık etmeyen! (Âyet: 29)