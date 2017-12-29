Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

“Yâ Rabbi, bana sâlih kullardan olacak bir evlât nasip et” diye duâ etti. Biz de onu yumuşak huylu bir evlâtla müjdeledik.

Sâffât Sûresi: 100-101

HADİS:

Hz. Ebu Mûsa (ra) rivayet ediyor:

Esiri hürriyetine kavuşturunuz, bir ziyâfete veya hayra yardım dâvetine uyunuz, aç olanı doyurunuz, hastayı ziyaret ediniz.

Buharî, Ahkâm: 23; Cihad: 171;

Nikâh: 71; Et’ıme: 1; Merzâ: 4;

Darimî, Siyer: 26; Müsned, 4:394, 406.

Camiü’s-Sağir, No: 5898

Münâcâtü’l Kur’ân -54-

KAF:

1- Ey gökten bereketli su indiren, indirdiği su ile bahçeler, bağlar ve biçilecek taneler, ekinler bitiren! (Âyet: 9)

2- Ey insanı yaratan, nefsinin ona ne vesvese verdiğini, neler telkin ettiğini pekiyi bilen ve ona şah damarından daha yakın olan! (Âyet: 16)

3- Ey sözü ve vaadi, kararı ve hükümleri değiştirilmeyen ve asla kullarına zulm ve haksızlık etmeyen! (Âyet: 29)