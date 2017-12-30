Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Oğlu İsmail kendisiyle beraber iş yapacak yaşa gelince İbrahim ona dedi ki: “Oğlum, ben rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Sen buna ne dersin?” İsmail ise, “Babacığım,” dedi. “Sen emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın.”

Sâffât Sûresi: 102

HADİS:

Hz. Cabir’den (ra) rivayetle:

Sen bir bakire ile evlenseydin daha iyi olmaz mıydı ki, karşılıklı gülüp oynaşsaydınız.

Buharî, Büyu’: 34; Vekâle: 8;

Cihad: 113; Müslim, Raza: 54;

Camiü’s-Sağir, No: 5902

Münâcâtü’l Kur’ân -55-

ZÂRİYÂT:

1- Ey Firavun’u, adamlarını ve ordusunu yakalayan, onları denize atan! O Firavun ki kınanacak işler yapıyordu, denizde boğulurken de kendini kınıyordu. (Âyet: 40)

2- Ey Ad Kavminin üzerine hayırsız, helâk edici, her şeyi kasıp kavuran, köklerini kurutan, uğradığı her şeyi çürütüp, küle çeviren bir rüzgâr gönderen! (Âyet: 41- 42)

3- Yâ Allah! Sensin rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi! (Âyet: 58)