Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: İkisi de Allah’ın emrine uydular. İbrahim, kurban etmek üzere oğlunu yere yatırdı. O sırada Biz nidâ ettik: “Ey ibrahim!” Sâffât Sûresi: 103-104 HADİS: Hz. Huzeyfe (ra) rivayet ediyor: Verdiğiniz söze bağlı kalın. Biz onlara karşı Allah’tan yardım bekleriz. Müslim, Cihad: 98; Müsned, 5:395, 397. Camiü’s-Sağir, No: 5904 Münâcâtü’l Kur’ân -56- TÛR: 1- Ey Tur Dağının, neşredilmiş ince deri sayfalar üzerine yazılı kitabın, gökte meleklerin tavaf ettiği Beyti-i Ma’mûr makamının, yükseltilmiş tavan gibi olan semânın ve dopdolu denizin Rabbi! (Âyet: 1) 2- Ey “Rabbinin azabı muhakkak gelecektir” buyuran! (Âyet: 7) 3- Ey çok ihsan ve iyilik sahibi olan Berr ve geniş merhamet ve şefkat sahibi Rahîm! (Âyet: 28)

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