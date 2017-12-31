Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İkisi de Allah’ın emrine uydular. İbrahim, kurban etmek üzere oğlunu yere yatırdı. O sırada Biz nidâ ettik: “Ey ibrahim!”
Sâffât Sûresi: 103-104
HADİS:
Hz. Huzeyfe (ra) rivayet ediyor:
Verdiğiniz söze bağlı kalın. Biz onlara karşı Allah’tan yardım bekleriz.
Müslim, Cihad: 98; Müsned, 5:395, 397.
Camiü’s-Sağir, No: 5904
Münâcâtü’l Kur’ân -56-
TÛR:
1- Ey Tur Dağının, neşredilmiş ince deri sayfalar üzerine yazılı kitabın, gökte meleklerin tavaf ettiği Beyti-i Ma’mûr makamının, yükseltilmiş tavan gibi olan semânın ve dopdolu denizin Rabbi! (Âyet: 1)
2- Ey “Rabbinin azabı muhakkak gelecektir” buyuran! (Âyet: 7)
3- Ey çok ihsan ve iyilik sahibi olan Berr ve geniş merhamet ve şefkat sahibi Rahîm! (Âyet: 28)