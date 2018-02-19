Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

“Şu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var, benim de bir koyunum. ‘O tek koyunu da bana ver’ dedi ve tartışmada bana galip geldi.”

Sâd Sûresi: 23

HADİS:

Hz. Ebu Ümame’den (ra) rivayetle:

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kulumun Bana yapmış olduğu kulluğun en sevimlisi Bana karşı hayırhah olmasıdır.”

Müsned, 5:254.



Camiü’s-Sağir Hadis No: 6039

Cevşen Meali -4-

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey yücelik ve ululuk sahibi Celîl, 2. Ey gerçek güzellik sahibi Cemîl, 3. Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekîl,

4. Ey kullarının tâkatini aşan işlerini üzerine alan Kefîl,

5. Ey kullarına yol gösteren Delîl, 6. Ey kullarının hatâ ve yanlışlarını bağışlayan Mukîl,

7. Ey herşeyden haberdar olan Habîr,

8. Ey lütf u keremi bol olan Lâtîf,

9. Ey sonsuz izzet sahibi Azîz,

10. Ey bütün mevcudâtın gerçek sahibi ve hükümdârı olan Melik,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.