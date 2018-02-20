Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Dâvud dedi ki: “Senin koyununu kendi koyunlarına katmak isteyerek sana haksızlık etmiş. Ortakların birçoğu birbirinin hakkına böyle tecavüz eder. Ancak îmân eden ve güzel işler yapan kimseler bundan müstesnâdır ve onlar da pek azdır.” Dâvud, bir imtihana uğratıldığını anlamıştı; Rabbinden bağışlanmasını ve korunmasını istedi ve Ona yönelerek secdeye kapandı.(Bu âyet secde âyetidir.)

Sâd Sûresi: 24

HADİS:

İbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Herhangi bir kulum Benim yolumda cihada çıkarsa, şu iki durumdan birisini onun için garantilerim: Onu evine döndürürsem mükâfat ve ganimetle döndürürüm. Canını alırsam günahlarını bağışlayıp merhamet ederim ve onu Cennete koyarım.

Neseî, Cihad: 15; Müsned, 2: 117.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6040

Cevşen Meali -5-

1. Ey şaşkınların yol göstericisi,

2. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,

3. Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,

4. Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,

5. Ey âsilerin sığınağı,

6. Ey günahkârların bağışlayıcısı,

7. Ey korkanlara emniyet veren,

8. Ey miskinlere merhamet eden,

9. Ey yalnızlık duyanların dostu,

10. Ey darda kalanların duâlarına cevap veren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.