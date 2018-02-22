Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Böylece onu bağışladık ve sâlih kullarımızdan kıldık. Muhakkak ki onun için katımızda bir yakınlık ve güzel bir âkıbet vardır.

Sâd Sûresi: 25

HADİS:

Hz. Ali (ra) rivayetle:

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Kim Benim birliğimi ikrar ederse koruyucu kal’am içerisine girmiş olur. Benim koruyucu kal’am içerisine giren de azabımdan emin olur.

Şirazî’den.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6047

Cevşen Meali -7-

1. Ey herşeyin Rabbi,

2. Ey herşeyin ilâhı,

3. Ey herşeyin yaratıcısı,

4. Ey herşeyin üzerinde olan,

5. Ey herşeyden önce olan,

6. Ey herşeyden sonra olan,

7. Ey herşeyi bilen,

8. Ey herşeye gücü yeten,

9. Ey herşeyin Sânii,

10. Ey herşey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Günün Duâsı

Ey kudretine nisbeten her şeyin bir olduğu Kadir-i Zülcelâl! Nefis ve şeytanımızla verdiğimiz manevî mücadehede bize güç,kuvvet ver. Sen her şeye gücü yetensin! Bizim günahlarımızı bağışla.