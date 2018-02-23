Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Ey Dâvud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. İnsanlar arasında hak ile hükmet. Kendi hevesine uyma ki, nefsin seni Allah yolundan saptırmasın. Allah’ın yolundan sapanlar için ise, hesap gününü unutmaları yüzünden, şiddetli bir azap vardır.

Sâd Sûresi: 26

HADİS:

Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:

Allahu Teâlâ şöyle buyurdu: “Kulum, sen Beni yalnızken anarsan Ben de seni yalnızken hatırlarım. Sen Beni bir topluluk içerisinde anarsan, Ben de seni onlardan daha hayırlı ve daha büyük bir topluluk içerisinde anarım.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6060

Cevşen Meali -8-

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey kalblerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven ve­ren Mü’min,

2. Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,

3. Ey bütün mahlûkàtı yoktan meydana getiren Mükevvin,

4. Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mü­lâkkin,

5. Ey kulları için açıklanması gereken herşeyi beyân eden Mübeyyin.