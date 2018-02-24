Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri Biz boş yere yaratmadık. Bu kâfirlerin zannıdır. Kâfirler için ise, Cehennem ateşinde pek büyük bir helâk vardır.

Sâd Sûresi: 27

HADİS:

Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor:

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Mü’min kuluma bir hastalık verdiğimde Beni kendisini ziyarete gelenlere şikayet etmezse onu verdiğim hastalığın esaretinden kurtarırım. Sonra etini daha hayırlı bir et, kanını daha hayırlı bir kan ile değiştiririm. Sonra da—hastalık eski günahlarına keffaret olduğu için—iyi ve kötü amellere yeniden başlar.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6061

Cevşen Meali -9-

6. Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mü­hev­vin,

7. Ey herşeyi münâsip şekilde süsleyen Müzeyyin,

8. Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım,

9. Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,

10. Ey herşeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.