Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Îmân eden ve güzel işler yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir tutar mıyız? Yahut Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanları, inkâr ve isyan ehliyle bir tutar mıyız? Sâd Sûresi: 28 HADİS: Hz. Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor: İmran oğlu Musa, “Ya Rabbi! Senin katında en değerli kulun kimdir?” diye sordu. Allah şöyle cevap verdi: “Cezalandırmaya gücü yettiğinde affedendir.” Camiü’s-Sağir Hadis No: 6080 Cevşen Meali -10- 1. Ey mülkünde dâim olan, 2. Ey celâlinde azîm olan, 3. Ey saltanatında kadîm olan, 4. Ey kullarına rahmet eden, 5. Ey herşeyi bilen, 6. Ey emirlerine uymayana halîm olan, 7. Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan, 8. Ey ölçülerinde hikmetli olan, 9. Ey hükmünde lütuf sahibi olan, 10. Ey lütfunda kadîr olan, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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