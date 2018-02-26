Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Bu bir mübârek kitaptır ki, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsın diye sana indirdik.

Sâd Sûresi: 29

HADİS:

Hz. Hasan-ı Basrî’den rivayetle:

Musa (as): “Ey Rabbim! Âdem Aleyhisselâm Sana nimetlerinin şükrünü nasıl yerine getirdi?” diye sordu. Allah, “Bunların Benden geldiğini bildi. İşte bu onun şükrü oldu” diye cevap verdi.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6081

Cevşen Meali -11-

1. Ey tasayı kaldıran,

2. Ey gamı gideren,

3. Ey günahı affeden,

4. Ey tevbeyi kabul eden,

5. Ey yaratılmışların yaratıcısı,

6. Ey vaadinde sâdık olan,

7. Ey yavrulara rızık veren,

8. Ey sözünü yerine getiren,

9. Ey gizliyi bilen,

10. Ey tohumu yarıp süm­büllen­di­ren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.