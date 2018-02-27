Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Dâvûd’a Biz Süleyman’ı ihsân ettik. Ne güzel bir kuldur o! Şüphesiz ki o Allah’a yönelmiş bir kimseydi.

Sâd Sûresi: 30

HADİS:

Ebu Bekir (ra) rivayet ediyor:

Musa Aleyhisselam aziz ve celil olan Rabbine şöyle sordu: “Çocuğu ölen kadını teselli eden kimse için ne mükâfat vardır?” Allah, “Ben onu gölgemden başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde gölgemde gölgelendireceğim” buyurdu.



Camiü’s-Sağir Hadis No: 6082

Cevşen Meali -9-

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1. Ey her şeyiyle yüce olan Alî,

2. Ey sözünde vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,

3. Ey mü’minlerin dostu olan Velî,

4. Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,

5. Ey sonsuz servet ve tükenmez hazîneler sahibi Melî,

6. Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî,

7. Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî,