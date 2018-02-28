Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Süleyman “Benim mala olan sevgim, Rabbimi tefekkür etmeme vesile olmasındandır” dedi.
Sâd Sûresi: 32
HADİS:
Hz. Ebu’d-Derda’dan (ra) rivayetle:
Davud Aleyhisselâm şöyle demiştir: “Ey kötülükleri eken! Sen ektiğinin dikenli meyvelerini toplayacaksın.”
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6083
Cevşen Meali -12-
8. Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,
9. Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî,
10. Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.