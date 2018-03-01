Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki Biz Süleyman’ı bir imtihana uğrattık ve onu tahtında hastalıktan bir ceset gibi zayıf düşmüş hale getirdik; sonra yine eski haline döndü.

Sâd Sûresi: 34

HADİS:

Hz. Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor:

Davud Aleyhisselâm şöyle demiştir: “Elini dirseğe kadar ejderhanın ağzına sokman, sonradan görmüş bir kimseden birşey istemenden daha iyidir.”

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6084

Cevşen Meali -13-

1. Ey güzeli açığa çıkaran,

2. Ey çirkinin üzerini örten,

3. Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,

4. Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,

5. Ey affı büyük olan,

6. Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,

7. Ey mağfireti geniş olan,

8. Ey rahmeti bol veren,

9. Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,

10. Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan.

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.