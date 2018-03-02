Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

“Yâ Rabbi, beni bağışla,” diye niyaz etti. “Ve benden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülkü bana ihsân et. Şüphesiz ki Sen pek çok lûtuf ve ihsan sahibisin.”

Sâd Sûresi: 35

HADİS:

Cündeb ibni Cünadete’den (ra) rivayetle:

Birisi, “Allah falan kimseyi affetmez” dedi. Bunun üzerine Allah, peygamberlerden birine şöyle vahiy gönderdi: “Bu, amellerini boşa çıkarıcı bir günahtır. Dolayısıyla yeniden salih amel işlemeye başlasın.”



Camiü’s-Sağir Hadis No: 6087

Cevşen Meali -14-

1. Ey bol nîmet sahibi,

2. Ey geniş rahmet sahibi,

3. Ey tam hikmet sahibi,

4. Ey kâmil kudret sahibi,

5. Ey kesin hüccet sahibi,

6. Ey açık ikram sahibi,

7. Ey yüce sıfat sahibi,

8. Ey dâim izzet sahibi,

9. Ey metin kuvvet sahibi,

10. Ey geçmiş minnet sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.