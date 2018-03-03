Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Bunlar şerefli ve ibretli birer hatıradır. Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için güzel bir dönüş yeri vardır. Sâd Sûresi: 49 HADİS: Hz. Cabir (ra) rivayet ediyor: “Davud oğlu Süleyman’ın annesi şöyle demiştir: “Evlâdım, geceleyin çok uyuma. Çünkü geceleyin çok uyumak insanı Kıyamet Günü fakir bırakır.” Camiü’s-Sağir Hadis No: 6088 Cevşen Meali -15- 1. Ey hükmedenlerin en hükmedicisi, 2. Ey âdillerin en adâletlisi, 3. Ey doğruların en doğrusu, 4. Ey varlığı açık olanların en açığı, 5. Ey temiz olanların en temizi, 6. Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan, 7. Ey hesâba çekenlerin en sür’atlisi, 8. Ey işitenlerin en iyi işiticisi, 9. Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi, 10. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, 11. Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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