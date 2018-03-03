"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

03 Mart 2018, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Bunlar şerefli ve ibretli birer hatıradır. Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için güzel bir dönüş yeri vardır.

Sâd Sûresi: 49

HADİS:

Hz. Cabir (ra) rivayet ediyor:

“Davud oğlu Süleyman’ın annesi şöyle demiştir: “Evlâdım, geceleyin çok uyuma. Çünkü geceleyin çok uyumak insanı Kıyamet Günü fakir bırakır.”

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6088

Cevşen Meali -15-

1. Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,

2. Ey âdillerin en adâletlisi,

3. Ey doğruların en doğrusu,

4. Ey varlığı açık olanların en açığı,

5. Ey temiz olanların en temizi,

6. Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,

7. Ey hesâba çekenlerin en sür’atlisi,

8. Ey işitenlerin en iyi işiticisi,

9. Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,

10. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

11. Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi.

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik

    Eşinin başını aç, dediler

    Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez

    Sadece 100 kişiye iade

    Yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor: 41 günde 41 şehit

    175 binden fazla kişi parasını unuttu

    Gözaltına alınan kadınların başı zorla açtırılıyor!

    HSK başkan vekilinden özeleştiri: En büyük sorun tecrübesiz hakim ve savcılar

    Doğu Guta'daki 24 hastane vuruldu

    Gözaltındaki 2 Yunan asker tutuklandı

    Putin'in füze açıklaması tepki çekti

    Dört sağ parti ittifak yapacak

    Şehitlerimizi gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    3 köy daha teröristlerden temizlendi: Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    AKP'li Şentop ile görüşen Karamollaoğlu'ndan ''ittifak'' açıklaması

    Tebessüm ettiren 'merhamet' haberi Ardahan'dan geldi...

    2 Yunan askeri Edirne'de yakalandı

    İstanbul'daki araçların kapladığı alan...

    Doğu Guta'da çok ağır bilanço: 12 günde 674 sivil daha öldü

    Bakan Canikli: Silahlı kuvvetlerimizden 41, ÖSO'dan da 116 şehidimiz var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sadece 100 kişiye iade
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayrıştırıcı “ittifak”
    Genel

    Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez
    Genel

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik
    M. Latif SALİHOĞLU

    Söz-fiil tenakuzu
    Ahmet BATTAL

    Siyasete kaçış rampası lâzım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Hayaller Abdülhamid Han, ya gerçekler?
    Genel

    Hakkın yanında, haksızlığın karşısında
    Genel

    Eşinin başını aç, dediler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.