Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir; O’nun kudreti herşeye galiptir ve O çok bağışlayıcıdır. Sâd Sûresi: 66 HADİS: Hz. Ebu Ümame’den (ra) rivayetle: Yoksullara verilen avuç avuç hurmalar güzel gözlü hurilerin mehirleridir. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6089 Cevşen Meali -16- 1. Ey semâları yoktan yaratan, 2. Ey karanlıkları meydana getiren, 3. Ey gizlilikleri bilen, 4. Ey için için üzülenlere acıyan, 5. Ey utanılacak şeyleri örten, 6. Ey belâları defeden, 7. Ey ölüleri dirilten, 8. Ey sevapları kat kat yazan, 9. Ey bereketleri indiren, 10. Ey cezâları şiddetli olan, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.



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