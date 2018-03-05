Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: “Bana ancak vahyolunuyor; çünkü ben apaçık bir sakındırıcıyım.” Sâd Sûresi: 70 HADİS: Hz. Sa’d’dan (ra) rivayetle: Müslümanı öldürmek ancak kâfire yakışan bir davranıştır. Müslümana sövmek ise günahtır. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması helâl değildir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6092 Cevşen Meali -17- Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum: 1. Ey her varlığa münâsip şekil giydiren Musavvir, 2. Ey herşeyin plân ve programını ölçülü yapan Mukaddir, 3. Ey herşeyi maddî ve mânevî kirlerden temizleyen Mutahhir, 4. Ey nûruyla herşeyi nurlandıran Münevvir, 5. Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim, 6. Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.