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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Günün Ayet ve Hadisi

06 Mart 2018, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

İblis dedi ki: “Senin izzetine yemin olsun, ben de onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan ihlâsa erdirdiğin kulların müstesnâ.”

Sâd Sûresi: 82-83

HADİS:

Ebu Hureyre (ra) rivayet ediyor:

Kişinin işkenceyle öldürülmesi, önceden işlemiş olduğu günahları affettirir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6093

Cevşen Meali -17-

7. Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir, 

8. Ey kullarını azâbıyla korkutan Münzir, 

9. Ey kullarını Cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen Mübeşşir, 

10. Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idâre eden Müdebbir,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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