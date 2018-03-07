Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Allah buyurdu ki: “İhlâslı kullarımı yoldan çıkaramayacağın doğrudur. Şimdi şu hakikati de söylüyorum: “Seni ve onlardan sana uyanların hepsini birden Cehenneme dolduracağım.”

Sâd Sûresi: 84-85

HADİS:

Hz. Ebu Zer’den (ra) rivayetle:

Şüphesiz iman için kalbini hâlis kılan, onu gösteriş ve kin gibi kötü duygulardan arındıran, dilini doğru tutan, ruhunu manevî gıdalarla tatmin eden, yolunu dosdoğru tutan, kulağına hak sözü dinleten ve gözünü Allah’ın kudret eserlerine ve sadece meşrû olan şeylere çeviren kişi kurtuluşa ermiştir.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6098

Cevşen Meali -18-

1. Ey Beytü’l-Haramın Rabbi,

2. Ey haram ayların sahibi,

3. Ey Mescidü’l-Haramın Rabbi,

4. Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,

5. Ey Rükn-ü Hacerü’l-Esved ve Makàm-ı İbrâhim’in Rabbi,

6. Ey Meş’arü’l-Haramın Rabbi,

7. Ey helâl ve haramın Rabbi,

8. Ey nur ve karanlığın Rabbi,

9. Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi,

10. Ey celâl ve ikrâmın Rabbi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.