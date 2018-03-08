Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: De ki: Peygamberlik vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden peygamberlik de taslamıyorum. Sâd Sûresi: 86 HADİS: Hz. Enes (ra) rivayet ediyor: Birşeyi ödünç vermek, onu sadâka olarak vermekten daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir Hadis No: 6117 Cevşen Meali -19- 1. Ey desteği olmayanların desteği, 2. Ey dayanağı olmayanların dayanağı, 3. Ey övünülecek birşeyi olmayanların övüncü, 4. Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı, 5. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, 6. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı, 7. Ey izzeti olmayanların izzeti, 8. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, 9. Ey dostu olmayanların dostu, 10. Ey zenginliği olmayanların zenginliği, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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