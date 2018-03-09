Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Bu Kur’ân bütün insanlar ve cinler ve bütün çağlar için bir öğüttür.

Sâd Sûresi: 87

HADİS:

Hz. Ömer’den (ra) rivayetle:

Şöyle de: “Allah’ım, iç dünyamı, dışımdan daha hayırlı eyle. Dışımı da salih eyle. Allah’ım, Senden insanlara verdiğin mal, aile ve ne sapık, ne de saptırıcı olmayan evlât gibi nimetlerin faydalı olanlarını dilerim.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6134

Cevşen Meali -20-

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

1- Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kàim,

2- Ey varlığının sonu olmayan Dâim,

3- Ey mahlûkàtına merhamet eden Râhim,

4- Ey mevcudâtına hükmeden Hâkim,

5- Ey herşeyi bilen Âlim,

6- Ey yarattıklarını koruyan Âsım,

7- Ey herşeyi adâletle taksim eden Kàsım,

8- Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,

9- Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd,

10- Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten Bâsıt,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.