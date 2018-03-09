Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bu Kur’ân bütün insanlar ve cinler ve bütün çağlar için bir öğüttür.
Sâd Sûresi: 87
HADİS:
Hz. Ömer’den (ra) rivayetle:
Şöyle de: “Allah’ım, iç dünyamı, dışımdan daha hayırlı eyle. Dışımı da salih eyle. Allah’ım, Senden insanlara verdiğin mal, aile ve ne sapık, ne de saptırıcı olmayan evlât gibi nimetlerin faydalı olanlarını dilerim.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 6134
Cevşen Meali -20-
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
1- Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kàim,
2- Ey varlığının sonu olmayan Dâim,
3- Ey mahlûkàtına merhamet eden Râhim,
4- Ey mevcudâtına hükmeden Hâkim,
5- Ey herşeyi bilen Âlim,
6- Ey yarattıklarını koruyan Âsım,
7- Ey herşeyi adâletle taksim eden Kàsım,
8- Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,
9- Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd,
10- Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten Bâsıt,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.