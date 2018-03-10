Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Bu Kur’ân, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti herşeyi kuşatan Allah tarafından indirilmiştir. Zümer Sûresi: 1 HADİS: Hz. Ebu Umâme (ra) rivayet ediyor: Şöyle de: “Allah’ım, Senden, Sana kavuşmaya iman eden, hükmüne razı olan ve verdiğine kanaat getiren mutmain bir nefis diliyorum.”

Camiü’s-Sağir Hadis No: 6136 Cevşen Meali -21- 1. Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, 2. Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, 3. Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, 4. Ey korunmak isteyenleri muhâfaza eden, 5. Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, 6. Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,



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