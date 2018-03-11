Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Muhakkak ki Biz sana kitabı hak ile indirdik. İbâdetini ihlâs ile O’na yönelterek sadece Allah’a kulluk et.

Zümer Sûresi: 2

HADİS:

Hz. Büreyde’den (ra) rivayetle:

Şöyle de: “Allah’ım ben zayıfım bana kuvvet ver. Ben zelilim, beni aziz kıl. Ben fakirim, beni rızıklandır.”



Camiü’s-Sağir Hadis No: 6137

Cevşen Meali -22-

7. Ey kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden,

8. Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,

9. Ey feryat edenlerin feryâdına koşan,

10. Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz.

Bizi Cehennemden kurtar.